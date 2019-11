Auf Tour durch Wiesdorf : Die Geschichten hinter Straßennamen

Leverkusen Leverkusen ist eine Chemiestadt – gestern wie heute. Das zeigt sich auch in den Namen der hiesigen Straßen und Wege.

Seit vielen Jahren laufen und fahren die Menschen in Leverkusen durch ihre Stadt. Dabei geht es durch altbekannte Straßen, deren Namen zwar bekannt, doch deren Bedeutung oft unbekannt sind. In Wiesdorf versuchten jetzt gut 20 Personen, diese Wissenslücken zu stopfen. Dabei kam ans Licht: Die Straßennamen sind für Leverkusen und dessen Wurzeln typisch.

Reiner-Ernst Ohle und Detlev Prößdorf führten die Tour. Und gleich zu Anfang stellte Prößdorf fest: „Es gibt in Leverkusen so viele Straßen, über die man etwas sagen könnte.“ Da aber die Zeit fehlte, beschränkte sich das Duo auf einige wenige.

Alfred Nobel übernahm 1874 die Sprengstoff-Fabrik Kaiser & Edelmann in Manfort. Diese war vier Jahre zuvor zerstört worden. 1872 wurde diese wieder aufgebaut. Nobel übernahm zeitweise die Leitung des Standorts.

Die Dönhoffstraße ist demnach nach einem Verwaltungsbeamten aus dem 19. Jahrhundert benannt. In der damaligen Zeit war es gang und gäbe, dass hochrangige Beamte durch die Benennung einer Straße geehrt wurden. „Heute stehen die ja eigentlich nicht in gutem Ansehen“, kommentierte Prößdorf schmunzelnd. Fritz Dönhoff kam 1894 nach Leverkusen, als dieses sich von einem „Fischerdorf“ in eine Stadt verwandelte, und fungierte als Landrat.