Anekdoten und Whiskey in historischer Arbeitersiedlung in Leverkusen Kolonie-Tour für Augen, Ohren und den Gaumen

Wegen der Hitze hatten sie aber nicht nur fünf verschiedene Whiskeys in den Bollerwagen gepackt, sondern auch rund 30 Liter Wasser. Am Elefantenbrunnen in der Werkssiedlung Kolonie III (Johanna) zwischen Wiesdorf und Manfort servierte Gerhard Zech zum Auftakt einen „Amrut Two Continents“ und erläuterte einige Besonderheiten zu diesem Tropfen. Bevor er jedoch das erste Glas einschenkte, sorgte Maria Rubeque mit einer Einführung in die besonderen Begebenheiten rund um den Brunnen für den richtigen Rahmen. „Das Kunstwerk, erschaffen vom Berliner Künstler August Gaul, ist mehr als nur eine Statue, sondern zugleich ein Phänomen“, betonte sie und schilderte die Anekdote von der Drehung des Elefanten, der 2007 wieder in seine ursprüngliche Position gebracht wurde. Rubeques Exkurs fand großen Anklang bei den Teilnehmern. „Man lernt viel über die Historie“, betonte Bettina Mohr, die in der Kolonie „Eigenheim“ wohnt und aus Interesse an der Stadtgeschichte an dem Spaziergang teilnahm. „Das gilt ebenso für viele andere Orte in den Kolonien, an denen ich bislang einfach vorbeigegangen bin.“