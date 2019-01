Schau bei Bayer Klutur: „Touchpoint“: Kreative Begegnungen mit sich selbst

Leverkusen Seit zehn Jahren lädt Bayer Kultur in jeder Spielzeit Studierende oder Absolventen einer deutschen Kunsthochschule ein. Dieses Mal kommen die Aussteller in der Reihe „Kunsthochschulen zu Gast“ von der Universität der Künste Berlin (UdK).

Wie an der Düsseldorfer Akademie finden in Berlin jährlich Rundgänge statt. Dabei stieß Kuratorin Miriam Schwarz von der Berliner Galerie Burster auf die 14 Positionen, die sie für das Gastspiel bei Bayer Kultur ausgewählt hat. Manche sind im Meisterstudium, einige schon fertig. Alle beschäftigten sich mit der Beobachtung ihres Umfelds oder sich selbst, was zum Titel „Touchpoint“ führte. Zum Aufbau im Erholungshaus sind sie in der vergangenen Woche angereist und werden auch bei der Ausstellungseröffnung da sein. Jonas Maria Droste wird dann eine Performance zeigen, mit der er noch eine andere Seite von sich präsentiert als die Arbeit „Preußisch Blau“ mit 193 verschiedenen Farbfeldern in vier Rahmen. Die Farben haben sich ergeben durch die Mischung der Farbtöne in den Landesflaggen der UN-Mitgliedsstaaten.