Prozess gegen 20-jährigen Leverkusener : Tödliche Stiche mit dem Küchenmesser – Gericht rekonstruiert Tatablauf

Das Landgericht in Köln verhandelt gegen einen 20-Jährigen aus Leverkusen. Foto: dpa

Leverkusen Ein ziemlich genaues Bild vom Ablauf des Geschehens am Nachmittag des 28. März in Alkenrath, bei dem ein 23-Jähriger zu Tode kam, konnte sich das Schwurgericht machen. Der 15-jährige Bruder schilderte vor dem Kölner Landgericht recht detailliert, wie der Angeklagte seinen Widersacher und bei ihm wohnenden „Freund“ mit einem Küchenmesser so schwer verletzt hatte, dass dieser trotz sofort eingeleiteter Nothilfemaßnahmen im Klinikum starb.

Dem war ein lauter Streit vor dem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Leuchschner-Straße vorausgegangen. Die Mutter des Angeklagten hatte es durchs offene Küchenfenster vernommen, ging auf die Straße und wollte drei junge Männer zur Rede stellen. Direkt war auch der 15-Jährige zur Stelle und hatte beobachtet, wie das spätere Opfer sich aggressiv gebärdete; es zog seine Weste aus und begab sich in eine Angriffshaltung.

Da war der 20-jährige Angeklagte bereits zur Stelle. Er erhielt einen handfesten Faustschlag, ging kurz zu Boden. Als er sich aufraffte, setzte er das aus seiner Wohnung geholte Küchenmesser mit zwei Stichen ein. „Ungewollt“ traf er eine Stelle, die zu hohem Blutverlust und späteren Tod des 23-Jährigen führte.

Die Schilderung des 15-Jährigen passte zu den Spuren, die die Polizei gesichert hatte. Zwar entfernte sich der Täter vom Tatort, kam aber kurz danach zurück und konnte verhaftet werden.

Ein sehr außergewöhnlicher Augenblick war es, als er nun die Bilder des Toten sah. Gezeigt wurden zunächst die Aufnahmen aus der Akte – vom Tatort, den Blutspuren und dem Messer, das schnell in einem Gebüsch gefunden wurde. Alles das sah sich der Angeklagte noch interessiert an. Als jedoch die Fotos aus der Pathologie gezeigt wurden, wie der aggressive Angreifer, Freund und Mitbewohner tot auf der Bahre lag, wandte der Angeklagte schnell den Blick ab. Das war zu viel für ihn.

Zumal er gesagt hatte, dass er sich selbst das Leben nehmen wollte. Die Polizei hatte ihn zunächst ins Remigius-Krankenhaus gebracht, wo auch seine Verletzungen dokumentiert wurden. Als dann etwa vier Stunden nach der Tat eine Kriminalbeamtin sagte, dass das Opfer gestorben sei, äußerte der 20 Jährige Suizid-Absichten. Daher wurde er nach der Behandlung ins Langenfelder Landeskrankenhaus gebracht.

Wie der Angeklagte zuvor in seiner längeren Einlassung geschildert hatte, wollte er durch sein Eingreifen mit dem Messer seine Mutter beschützen. Dies hatte der jüngere Bruder so nicht wahrgenommen. Auch wusste er nichts von der starken Drogenabhängigkeit des Angeklagten. Den Verstorbenen, der bei dem Angeklagten sogar einige Zeit gewohnt hatte, kannte er nicht.