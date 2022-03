Hegering Opladen mit Appell an Spaziergänger : Totes Reh mit Bissspuren entdeckt

Hegering Opladen mit Appell an Spaziergänger

Leverkusen Nach dem Fund eines toten Rehs auf der Gasleitungstrasse bei Atzlenbach und weil die Brut- und Setzzeit der Wildtiere begonnen hat: Die Jägerschaft Leverkusen appelliert an Spaziergänger, auf gekennzeicheten Wegen zu bleiben und Hunde anzuleinen.

Deutliche Bissspuren am Hals und an der Hinterkeule entdeckte Mitte März eine Spaziergängerin bei einem toten Jährlings-Rehbock auf dem Trassenverlauf der neuen H-Gasleitung hinter der Ortschaft Atzlenbach. Sie informierte die Jägerschaft. „Es ist möglich, dass das Reh von einem Hund gerissen wurde“, sagt Adelbert Krull vom Hegering Opladen. Das verendete Tier habe der zuständige Pächter des Neukirchener Jagdreviers, in dem das Reh gefunden wurde, den gesetzlichen Vorgaben entsprechend entsorgen müssen.