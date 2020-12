Prozess zu totem Pflegekind in Leverkusen : Staatsanwalt fordert sechs Jahre und zehn Monate

Prozess zu totem Pflegekind in Leverkusen

Am Landgericht Wuppertal fällt heute das Urteil im Prozess um das Leverkusener Pflegekind. Foto: Fischer, A. (f22)

Leverkusen/Wuppertal Im Prozess gegen die Pflegemutter aus Solingen, in deren Obhut im Juni 2017 ein 21 Monate altes Mädchen aus Leverkusen zu Tode gekommen war, wurden am Freitagvormittag die Plädoyers gehalten.

Der Verteidiger plädierte für seine Mandantin auf fünf Jahre Haft. Damit lag er am unteren Ende dessen, was zuvor im Rechtsgespräch vereinbart worden war. Das Urteil wird noch am Freitag erwartet, mehr als sieben Jahre Haft kann die Kammer nicht verhängen – auch das war zuvor festgelegt worden. Im Gegenzug hatte die Angeklagte die Tat gestanden – noch bis zum Prozessbeginn hatte sie behauptet, das Kind habe sich die tödlichen Verletzungen durch einen Sturz vom Kinderstuhl zugezogen.