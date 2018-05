Leverkusen : Torsten Schlosser und sein Heimspiel in Opladen

Der Kabarettist Torsten Schlosser ist in Opladen geboren. Heute lebt der 37-Jährige in Köln. Foto: T. Lammertz (Archiv)

Leverkusen Ein Feuerwerk der guten Laune verbreitete Torsten Schlosser am Freitag auf der kleinen Bühne im Kulturausbesserungswerk (KAW). "Hier fühle ich mich wohl", das war für den 37-jährigen gebürtigen Opladener, der heute in Köln lebt, Grund genug für seinen Premierenauftritt vor heimischem Publikum. Es kamen so viele, dass die aufgestellten Stühle nicht ausreichten.

Seit letztem November ist der gelernte Grafiker mit seinem zweiten Soloprogramm "Ich hab die Schnauze voll" unterwegs. Schlosser erzählte in Opladen aber keine auswendig gelernten Texte, sondern hangelte sich - analog zu Michael Mittermeier, der in seinen Programmen moderne Stand-up-Comedy mit Elementen des klassischen Kabaretts verbindet - an einem roten Faden entlang. "Ich fand mich selber total witzig", beschrieb der Komiker rückblickend den Beginn seiner Karriere, die ihn zwar erst mit 29 Jahren auf die Bühne, aber dann ziemlich steil nach oben führte.

Die Show begann mit Gesang, Tanz und dem Spiel auf einer vietnamesischen Maultrommel. Sofort danach lobte er das Opladener Publikum: "So früh hat noch keiner mitgesungen." Nach diesem gelungenen Start könne eigentlich schon wieder Schluss sein, meinte er. "Dann könnte keiner behaupten, es wäre nichts gewesen", scherzte der Satiriker und merkte an, Zuschauer wollten immer einen Mehrwert aus dem Kabarett mitnehmen. "Das gibt es heute nicht", stellte er klar und setzte den Spaß fort: "Ich mache mich frei von allen Erwartungen des Publikums". Obwohl das Publikum im Kölner Raum zugegebenermaßen viel offener sei als zum Beispiel die Zuschauer am Niederrhein. "Dort ist humoristisches Brachland", lästerte er munter weiter. Einmal habe er sein Programm auf dem Kölner Melaten-Friedhof gespielt. "Ratet mal, wo die Stimmung besser war?", fragte Schlosser amüsiert. Davon abgesehen sei eines ohnehin sicher: "Die Haltung des Publikums ist viel wichtiger, als das, was auf der Bühne passiert. Wenn ihr gut drauf seid, ist der Abend gerettet."



Nach mehr als zwei Stunden unkonventioneller Symbiose aus bunt gemischtem Allerlei einschließlich eines kurzen politischen Abstechers war dieser Abend gerettet. Sportler seien strohdumm, behauptete Schlosser da und nannte Özil und Gündogan, die sich mit dem "Sultan am Bosporus" fotografieren ließen, als Beispiel für diese These.

Die Zuschauer lachten viel und hatten insgesamt einen sehr vergnüglichen Abend - deshalb war es auch nicht wichtig, dass hier und da eine Pointe fehlte oder der Titel der Show nur ein Leitsatz blieb, der nicht aufgelöst wurde.

