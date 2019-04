Im Scala-Club : Tom Astor begeistert in gemütlicher Atmosphäre

Opladen Schnörkellos, ohne Glanz und Glamour, dafür waschecht und bodenständig, wie es vom Country erwartet wird, präsentierte sich Tom Astor in Lederkombi und Countryhut auf der viel zu großen Bühne des Scala-Clubs.

„Wow“, entfuhr es Astor, der offensichtlich einen solchen Begeisterungssturm nicht erwartet hatte. „Wie sagt man so schön: Applaus ist das Bier, ich meine, Brot des Künstlers. Wobei, in beiden sind die gleichen Nährstoffe drin, aber ich hab’s ausprobiert und es kann nicht stimmen. Nach einem halben Laib Brot war ich immer noch nicht besoffen.“

Das Publikum lachte amüsiert. Astor gab sich gewohnt lässig, mit einer Hand in der Hosentasche, und sang seinen nächsten Hit „Irgendwie wird‘s schon gehen“. Auch hier zeigten sich die Besucher textsicher. Schließlich griff Astor selbst zur Gitarre, allerdings ohne diese an einen Verstärker anzuschließen. Er spielte, mehr zur Zierde, eine Ballade, die ihm viel bedeutete, wie er seinen aufmerksamen Fans erzählte: „Dieses Lied habe ich für mich geschrieben.“

Ein emotional sehr ergriffener Fan jubelte lauthals und schrie in den Saal hinein „Tom, du bist der Beste.“ Es sollte nicht seine letzte Interaktion mit dem Künstler sein. Im weiteren Verlauf nämlich schritt dieser immer wieder zur Bühne, klatschte und tanzte und erzählte der Country-Legende zwischenzeitlich sogar noch, wie wichtig ihm dessen Musik sei. „Ich trage so viel Schmerz in mir und deine Lieder tun mir so gut.“