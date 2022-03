Bei Aufenthalt in Leverkusen : Tollwut-Schutz für Tiere von Flüchtlingen 

Leverkusen Die Stadt Leverkusen fordert Neuankömmlinge auf, sich bei Ankunft mit Tieren an die Veterinärüberwachung zu wenden.

Viele ukrainische Flüchtlinge haben ihre Haustiere mitgenommen. Für sie gelten in Deutschland tierseuchenrechtliche Vorgaben, die beachtet werden müssen, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. In erster Linie betrifft dies den Schutz gegen Tollwut. Normalerweise muss für die Tiere ein internationalem Impfpass, mit Nachweis von Tollwut-Impfung und Antikörper-Titer vorliegen. Flüchtlinge mit Aufenthalt in Leverkusen werden gebeten, sich mit der Veterinärüberwachung in Verbindung zu setzen, schreibt die Verwaltung und bittet Betreuer, diesen Appell weiterzugeben. Der Fachbereich hat dazu einen zweisprachigen Erfassungsbogen vorgelegt, der im „Infopoint Ukraine“ ausliegt und über die städtische Homepage heruntergeladen werden kann: https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/gesellschaft-soziales/ukraine-hilfe.php