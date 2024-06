Prozess in Wuppertal Tödlicher Messerangriff: Leverkusener wegen Mordes vor Gericht

Es ist 10.30 Uhr, als der Sohn des Opfers mit der Faust auf den Tisch schlägt. Die Frau neben ihm weint, Zuschauer brechen in Tränen aus. Der Vorsitzende Richter Jochen Kötter mahnt zur Ruhe, als die Schreie zu hören sind, die eine Nachbarin der getöteten Frau mit dem Handy aufgezeichnet hatte. Wegen Mordes auf der Anklagebank: ein 54-Jähriger aus Leverkusen. Er soll seine Ex-Partnerin in deren Wohnung in Wuppertal mit Messerstichen angegriffen und getötet haben. Der Angeklagte habe aus Sicht der Staatsanwaltschaft die Trennung nicht akzeptiert, er soll seiner Ex monatelang nachgestellt und immer wieder versucht haben, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Die Nachstellungen sollen darin gegipfelt sein, die Frau mit dem Tode zu bedrohen, wenn sie nicht zu ihm zurückkomme.