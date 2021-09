Interview Toby Sauter : „Eine sehr musikalische Familie“

Leverkusen Der neue Vorsitzende von Jazz Lev ist selbst Vollblutmusiker. Seine Pläne für die Nachfolge des verstorbenen Topos-Chefs Wolfgang Orth.

Bei ihrer Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder des 1978 gegründeten Vereins Jazz Lev einen neuen Vorstand. Der 37-jährige Tobias (Toby) Sauter aus Leverkusen wurde zum neuen Vorsitzenden und somit zum Nachfolger des früheren Topos-Chefs Wolfgang Orth bestimmt. Sauter ist einerseits Vollblutmusiker, andererseits selbstständiger Unternehmer für Transport und Logistik. Wir sprachen mit ihm über seine Hoffnungen, Pläne und Leidenschaft für Musik.

Der Verein Jazz Lev hat seit kurzem einen neuen Vorstand. Wie stellst du dir die künftige Aufgabe vor?

Info Toby Sauter in Aktion erleben Gelegenheit Toby Sauter als Schlagzeuger und Sänger in Aktion zu sehen, besteht am Mittwoch, 22. September. An diesem Tag steht er mit der Band „Bastian Korn & friends“ auf der Topos-Bühne. Einlass ist um 19.30, Konzertbeginn um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden im Hut gesammelt. Es gelten die Corona-Regeln. Weitere Infos auf der Seitewww.jazz-lev.de

Toby Sauter Meine Aufgabe sehe ich vor allem darin, nicht zu delegieren, sondern Verein, Vorstand und Mitglieder zusammenzuhalten. Ich bin gerne das Aushängeschild für den Verein, aber nicht alleine verantwortlich. Vielmehr treffen wir alle Entscheidungen im Team: Mein Stellvertreter Ralf Liebig hat viel Ahnung von Veranstaltungsmanagement und schon zuvor viele große Events organisiert. Der Technikbereich wird durch Michael Grützner abgedeckt. Unsere Schriftführerin Eileen Schwarz erledigt nicht nur einen guten Job, sondern senkt auch den Altersdurchschnitt ganz gewaltig. Mindestens ebenso wichtig war für mich, dass ich jeden aus dem alten Vorstand mitgenommen habe, der dabei sein wollte. Somit sind Ingrid Orth und Rainer Tobies weiterhin als Beisitzer mit von der Partie.

Warum hast du die Aufgabe übernommen?

Sauter Ich tat es auf jeden Fall für und wegen Wolfgang Orth. Wolfgang und Ingrid Orth waren für mich in den 22 Jahren, in denen ich jetzt im Topos bin, wie eine Familie. Wolfgang hatte schon lange vor seinem Tod den Wunsch, dass ich seine Aufgabe als Vereinsvorsitzender irgendwann übernehme. Mit Unterstützung von Eventmanagerin Birgit Kremer und dank ihrer tollen Vorarbeit konnte ich mich leicht einarbeiten. Inzwischen kenne ich die Abläufe, um den Verein aus Überzeugung weiterzuführen.

Du bist quasi ein „Oldie“ im Topos. Was bedeutet das Lokal an der Wiesdorfer Hauptstraße für dich?

Sauter Ein „Oldie“ bin ich tatsächlich. Seit ich erstmals in die legendäre Jazzkneipe kam, ist das Topos mein Wohnzimmer, meine liebste Bühne und der Ort, an dem Musik und Gefühle eine große Rolle spielen. Damals war ich 16 und spielte in einer Band als Keyboarder. Dann kam, was kommen musste: Ich traf weitere Bands, mit denen ich fortan im Topos auftrat. Im Übrigen habe ich vor neun Jahren im Topos auch meine Ehefrau Lea kennengelernt.

Du bist weiterhin aktiver Musiker. Findest du dazu noch genügend Zeit?

Sauter Obwohl die Firma und der Verein viel Zeit in Anspruch nehmen, werde ich mir für meine Musik immer einen Freiraum behalten. Aktuell singe und spiele ich Klavier, Gitarre, Bass und Schlagzeug in drei Gruppen: Basti Korn & Band, The Random Players und Peter Lorenz.

Wie bist du zur Musik gekommen und was bedeutet sie für dich?

Sauter Wir waren und sind immer noch eine sehr musikalische Familie. Seit frühester Kindheit ist Musik das wichtigste im Leben. Musik gibt mir Kraft. Das wird mir jedes Mal klar, wenn ich singe oder ein Instrument spiele. Geprägt wurde ich allerdings durch meinen Großvater, er war Organist, Chorleiter und Tanzmusiker. Als Kind saß ich auf seiner Orgelbank und habe ihm auf die Finger geschaut. Als 15-Jähriger habe ich dann seinen Job übernommen und arbeitete als Vertretungsorganist in Leverkusen und Köln. Opa war mächtig stolz auf mich. Später habe ich mir weiteres Wissen und Fertigkeiten von anderen Musikern abgeschaut und autodidaktisch angeeignet.

Auch der alte Vorstand hat einen guten Job abgeliefert. Wollt ihr einiges beibehalten?

Sauter Was optimal läuft, sind die musikalischen Darbietungen, an denen wir grundsätzlich festhalten wollen. Allerdings ist uns fortan als Verein Jazz Lev wichtig, nicht immer die gleichen Konzerte zu organisieren. Vielmehr möchten wir mit anderen Veranstaltern zusammenarbeiten und neue Netzwerke schaffen, also insgesamt neue Wege zu gehen.

Gibt es schon konkrete Pläne?

Sauter Ja, die gibt es. Ich habe bereits mit Fabian Stiens, dem Veranstalter der Leverkusener Jazztage und Festivalleiter des Scala-Clubs, gesprochen. Zuletzt hat Rainer Hilken vom Jugendzentrum Bunker Leverkusen Kontakt zu mir aufgenommen und mich zum Netzwerktreffen eingeladen. Das ist perfekt, weil er viel mit Jugendlichen zusammenarbeitet. Warum sollten die Leverkusener Nachwuchsbands nicht auch im Topos spielen?

Welche Chancen und Risiken siehst du für die Zukunft des Vereins?