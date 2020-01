Stadtpolitiker informierten sich vor Ort über die Ausbaupläne : TMD Friction will Logistik-Zentrum in Hitdorf um zwei Hallen erweitern

Klaus Meves zeigt die Erweiterungspläne des Logistikzentrums von Bremsbelägehersteller TMD Friction in Hitdorf. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Der Bremsbelägehersteller hat sein Logistik-Zentrum direkt am Rhein, braucht mittlerweile aber deutlich mehr Platz. Nur: Die Politik tut sich mit Zustimmung offenbar schwer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Siegfried Grass

Als TMD Friction sein Logistikzentrum in Hitdorf aufbaute, das war vor etwa anderthalb Jahren, war das für viele eine Erleichterung. Denn die großen Hallen hatte zuvor die Drogeriekette Rossmann räumen müssen. Umweltauflagen konnte sie nicht erfüllen. TMD, eine Tochtergesellschaft des japanischen Mischkonzerns Nisshinbo, ist ein nach eigenen Angaben weltweit führender Hersteller von Bremsbelägen für die Automobil- und Bremsenindustrie – und aus wasserschutzrechtlichen Gründen offenbar nicht so bedenklich.

Die Lage direkt am Rheindorfer Autobahnanschluss sieht TMD-Manager Christian Bosowski als ideal an. Wenn dann in etwa zwei Jahren auch die Leverkusener Rheinbrücke wieder mit den schweren Lkw befahren werden kann, umso mehr. Aber die derzeit 14.000 Quadratmeter Fläche reichen jetzt schon kaum aus. Also soll erweitert werden. Im Drei-Schicht-Betrieb wird von Montag bis Samstag gearbeitet. Christian Stange, Leiter des Ersatzteilgeschäfts, berichtet von 1,4 Millionen Produkten, die jährlich umgesetzt werden. Schon jetzt wird in Hitdorf ein Warenbestand im Wert von rund 25 Millionen Euro vorgehalten. Damit ist Hitdorf eine Drehscheibe von Bremsen – und zwar im weltweiten Geschäft dieser wichtigen Bestandteile beim Bau von Autos.

Um auch weiterhin die Anforderungen gerecht zu werden, sollen zwei weitere größere Hallen mit weiteren 12.500 Quadratmetern entstehen. Doch die Leverkusener Politiker tun sich schwer mit einem Okay. Folglich ging TMD Fricition mit dem Immobilien-Investor ITC in die Offensive und hat einige Ratsmitglieder eingeladen, um ihre Ausbaupläne zu erläutern. Und vor allem Bedenken auszuräumen. In einer Sitzung des Bauausschusses wurde das Thema erst einmal vertagt und stand am Montag erneut auf der Tagesordnung dieses Gremiums (die Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor). Dabei haben die Investoren handfeste Argumente: Derzeit arbeiten bereits 125 Mitarbeiter im Lager, 55 in der Verwaltung kommen hinzu. Umgesetzt werden bereits Waren im Wert von 200 Millionen Euro.

Nicht zuletzt tun sich die Politiker schwer, weil sie schon einmal Lehrgeld mit einer Genehmigung für ein Logistik-Zentrum an dieser Stelle in Hitdorf zahlen mussten. Rossmann hatte Waren wie Duschgels oder Reinigungsmittel gelagert, was aus wasserrechtlichen Gründen in diesem Gebiet direkt am Rhein nicht opportun war. Rossmann zog wieder aus, verklagte die Stadt und obsiegte vor Gericht. Das kostete die Stadt Leverkusen eine erhebliche Summe.