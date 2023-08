Am 9. September in Leverkusen Tipps zu Vorsorge und Gesundheit vor dem Rathaus

Sehtest, Schlafmobil und Teddyklinik – der Gesundheitstag am Samstag, 9. September, vor dem Rathaus in Wiesdorf soll Kindern und Erwachsenen die Furcht und mögliche Scham vor Praxisbesuchen, Spritzen und Vorsorgeuntersuchungen nehmen und ihnen Präventionsmaßnahmen an die Hand geben. Von 10 bis 14 Uhr steht dazu fachkundiges Personal bereit. Mit dem Standortwechsel von Rheindorf in die Innenstadt, sollen mehr Menschen angesprochen werden.