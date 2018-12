Silvester : So klappt’s auch mit dem Feuerwerk

Auch klassische Silvesterraketen sind noch gefragt. Am besten stellt man sie beim Anzünden in eine leere Flasche und diese dann in einen Kasten. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Leverkusen Ein Fachmann erklärt, worauf man beim Abbrennen achten muss. Batteriefeuerwerke sind immer noch im Trend.

Während die einen es lieben, hassen es die anderen. Während die einen gar nicht ohne können, verweisen die anderen auf die dadurch ansteigende Feinstaubbelastung in den Städten. Das private Feuerwerk sorgt derzeit für Diskussionen. Doch solange die private Knallerei zum Jahreswechsel erlaubt ist, findet sie viele Liebhaber. Der Trend, so sagt ein Fachmann, hält an: Batteriefeuerwerk ist beliebt.

Wenn es so richtig funkt, zischt und leuchtet, ist für viele Menschen der Jahresausklang erst das, was er sein sollte: ein großer Knall zum Abschied. Wenn die Luft mit diesem besonderen Duft erfüllt ist und der Himmel in verschiedenen Farben erleuchtet, dann ist so mancher erst in seinem Element. Seit Freitag sind Raketen und Böller für jedermann drei Tage lang in den Läden zu kaufen.