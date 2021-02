Tipps für Wintertage : Lockdown, Langeweile? Wir haben was dagegen

Streuobstwiesen, Weiden, Felder: Wer in Neuboddenberg die nördliche Route Richtung Ropenstall nimmt, dem offenbart sich auch im Winter die sanft geschwungene Hügellandschaft nahe der Kirche St. Nikolaus. Foto: Ludmilla Hauser

Der Corona-Winter scheint kein Ende zu nehmen. Was tun, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, Freunde treffen auf einen Kontakt beschränkt ist und das Reisen im Grunde verboten? Wir haben da was für Sie – ganz in der Nähe oder gleich ganz zu Hause.

Trecken Wer behauptet, er kenne Leverkusen in- und auswendig, der wird auf diesem Weg noch staunen. Darüber, wie ländlch diese Stadt sein kann, wie viel Historie sie am Rande fernab vom Getöse der City, Autobahnen und großen Schloten zu bieten hat. Nein, nicht wie Perlen auf einer Schnur reihen sich hier spektakuläre historische Bauten. Wer etwas sehen möchte auf dem Steinbüchler Mühlenweg, der muss die feinen Sonntagsschlüffchen gegen Wanderschuhe, zumindest festes Schuhwerk tauschen. Und eine Entscheidung treffen: Die kompletten 15 Kilometer über Stock und Stein und nur zum Teil asphaltierte Wege? Oder lieber die Nord- oder die Südhälfte des Weges beschreiten und sich den anderen Teil für den Sommer aufheben? Als der Bürgerverein Steinbüchel den Weg 2013 eröffnete – nach zwei Jahren Vorarbeit samt Beschilderung mit rot-grüner Wegbeschreibung „Steinbücheler Mühlenweg“ auf weißem Quadrat –, machten sich viele gleich auf zur Heimaterkundungstour. Mittepunkt der Strecke: die Kirche St. Nikolaus in Neu-Boddenberg, die, weithin sichtbar auf dem Bergrücken, fast schon erhaben wirkt. Wer von hier aus losgeht, kann sich für die Nord- oder Südroute entscheiden. Im Norden sind etwa die teils verschieferten Gebäude der Hirzenberger Mühle am Köttersbach zu sehen oder die Gronenborner Mühle. In Gronenborn lohnt auch ein Blick auf die Teiche und auf das Altenberger Kreuz, das als eines der schönsten Passionskreuze am Wegesrand in Leverkusen gilt. Einblick in die Mühlengeschichte gibt es an der Höfer Mühle (Wilhelmsgasse), wie die Gronenborner Mühle ebenalls am Leimbach gelegen. Dort ist etwa beim Vorbeigehen ein altes Mühlrad aus Stein zu sehen. Auch der Leimbach an sich lohnt einen näheren Blick. Die steilen Uferwände wirken teilweise wie ein Canyon im Kleinformat. Auf der Südroute liegen zudem die St..-Johannes-Nepomuk-Kapelle in Fettehenne (ist die meiste Zeit des Jahres nicht geöffnet, aber auch von außen sehr hübsch) und das alte Rittergut Steinbüchel mit schönen Fachwerk-Elementen. Heute sind dort Wohnungen untergebracht.

Backen Weihnachten mag vorbei sein, doch der Lust auf Süßes hält allein aufgrund der deprimierenden Lage der Welt an. Mandelsterne mit Karamellcreme, Pistazien-Plätzchen, Cashew-Ingwer-Kipferl und vielleicht sogar, was soll’s, ein Lebkuchenhaus im Bauhaus-Stil (für die in der Backstube besonders ambitionierten) – die Liste der Rezepte scheint endlos und höchst verführerisch. Mitunter aber leider auch problematisch. Denn wer zu den Unglücklichen zählt, an einer Glutenunverträglichkeit oder einer Weizenallergie zu leiden, schaut nicht selten trüb drein. Umso leckerer sollten also die Kekse schmecken, die ohne Mehl auskommen – so wie die Vanille-Pinien-Plätzchen aus der „Brigitte“. Sämtliche Testesser zeigten sich höchst angetan und erklärten sich ohne jede Aufforderung zum Verputzen sämtlicher Kekse bereit. Für circa 35 Stück: Teig: 250 g gemahlene Mandeln, 100 g Zucker, 4

Tropfen Mandelaroma, Mark von 1/2 Vanilleschote, 50 g Marzipanrohmasse, 2 Eiweiß (M). Außerdem: 3 EL Puderzucker, 1 Eiweiß (M), 200 g Pinienkerne. 1. Ofen auf 200 Grad vorheizen. Zutaten verkneten. 3 EL Puderzucker auf die Arbeitsfläche streuen und darauf aus dem Teig eine 70 Zentimeter lange Rolle formen. 2. Die Hände mit dem Eiweiß anfeuchten, aus dem Teig länglich-flache Plätzchen formen, in den Pinienkernen wälzen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und 10 bis 15 Minuten backen. Auskühlen lassen, mit Puderzucker bestäuben.

Schauen Manchmal hilft im Winter nur eines: Es sich im warmen Wohnzimmer gemütlich machen – und, ja, der Fernseher darf auch laufen. In der ARD-Mediathek findet sich zum Beispiel „Tschick“, die Verfilmung des höchst erfolgreichen Buches von Wolfgang Herrndorf, das laut Katapultmagazin das erfolgreichste Buch in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren war. Maik und Tschick, gerade in die Pubertät gestartet, streifen durch Berlin und erleben Abenteuer, von denen der eine nicht zu träumen wagte, während sie für den anderen zum Alltag gehören. Fatih Akin drehte einen Film, der Kinder und Jugendliche und solche Menschen begeistert, die das vielleicht immer noch gerne wären. Für Ordnungsfreaks empfiehlt sich „Minimalism“ auf dem Streaming-Portal Netflix. Zwar schon aus dem Jahr 2015, aber hochaktuell, entdeckten während der Corona-Pandemie doch so viele ihr Zuhause neu. Die Dokumentation veranschaulicht, was wir im Grunde längst ahnen: wie wenig wir brauchen. Und wie glücklich es macht, genau das zu wissen. Und auf DVD zu bestellen: „Werk ohne Autor“, angelehnt an das Leben des Ausnahmekünstlers Gerhard Richter. Ein schauspielerisch wie inhaltlich intensiver Film, der den von Tom Schilling gespielten Maler von der vom Nationalsozialismus geprägten Kindheit über das Aufwachsen in der DDR bis zu seinem Schaffen in Düsseldorf begleitet. Ganz großes Kino.