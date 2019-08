Verbrauchertipps : Fleischwurst in die eigene Frischebox

Karin Emundts von der Leverkusener Metzgerei Emundts bietet wiederverwendbare Frischeboxen an, in denen Kunden Fleisch und Wurst mit nach Hause nehmen können. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Coffee to go, Salat aus der Plastikdose? Umweltbewusster Konsum fängt im Kleinen an. Tipps der Verbraucherzentrale.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sarah Neu

Wie sehr der bequeme Einkaufalltag durch Plastik und CO 2 die Umwelt belastet, ist vielen Konsumenten bewusst, wird aber oft verdrängt. Dabei können kleine Veränderungen schon große Verbesserungen bewirken. „Oft sind Kunden mit der Fülle der Informationen überfordert und wissen nicht, wo und wie sie anfangen sollen umweltfreundlicher zu leben“, berichtet Bernhard Pilch, Leiter der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Leverkusen. „Niemand kann alles auf einmal schaffen. Davon darf man sich nicht entmutigen lassen. Jeder muss seinen persönlichen Schwerpunkt setzen“, sagt Pilch.

Einkaufsbeutel Leicht umzusetzen ist die Benutzung von Stoffbeuteln anstelle von dünnen Plastiktüten, die nach dem Einkauf oft direkt im Mülleimer landen. Trockene Ware wie Obst, Gemüse und Backwaren lässt sich gut in den mehrmals verwendbaren Beuteln verstauen. Auch die Benutzung von Papiertüten ist durch diese nachhaltige Alternative vermeidbar. Die scheinbar umweltfreundlichen Papiertüten sind aufgrund ihrer aufwendigen Herstellung ökologisch nicht unproblematisch. Allein für die Sonntagsbrötchen können mit einem Stoffbeutel jährlich um die 50 Papiertüten eingespart werden.

Info „Faire“ Einkaufsadressen in Leverkusen Die Verbraucherzentrale empfiehlt zum Nachlesen: „Einkaufsführer“ und „Fairführer“ unentgeltlich erhältlich bei der Verbraucherzentrale und dem Naturgut Ophoven. Beide Führer enthalten auch konkrete Hinweise auf „faire“ Einkaufsadressen in Leverkusen.

Frischwaren Etwas schwieriger wird es bei Frischwaren wie Aufschnitt oder Käse. Die Hygienevorschriften sind streng, und der Bereich hinter der Theke ist eigentlich tabu für fremde Materialien. Die mitgebrachten Boxen können innen oder außen verunreinigt sein und damit Lebensmittel kontaminieren. Es ist aber nicht explizit verboten, mitgebrachte Dosen zu füllen. Die Ware kann über die Theke direkt an die Kunden gereicht werden, teilweise mithilfe von Papier oder einer Zange. Der Kunde verstaut den Einkauf daraufhin selbst. „Im Supermarkt nachfragen lautet die Devise, denn nur wenn die Nachfrage steigt, richtet sich auch das Angebot danach“, rät Beratungsstellenleiter Pilch.

Online-Bestellung Auch im Online-Handel lauern viele „Ressourcenfresser“. Durch Einweg-Verpackungen und immer kürzer werdende Lieferzeiten steigt die CO 2 -Bilanz enorm. Dazu kommt, dass Kunden jedes zweite Paket bei Bekleidungskäufen zurückschicken. Täglich sind das etwa 800.000 Pakete, was etwa 400 Tonnen CO 2 oder 255 Autofahrten von Leverkusen nach Peking entspricht. Zudem wird die zurück geschickte Neuware aus Kostengründen in manchen Fällen bewusst vernichtet. „Grundsätzlich gilt: je schneller, desto umweltschädlicher. Man sollte sich gut überlegen, ob man die bestellte Ware wirklich direkt am nächsten Tag braucht.“, sagt Pilch.