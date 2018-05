Leverkusen: Tipps der Polizei für die Ferienzeit - Einbrecher machen keinen Urlaub

Leverkusen Zu Beginn der Reisesaison raten Sicherheitsexperten zu Wachsamkeit. Wer länger unterwegs ist, sollte besondere Vorkehrungen treffen.

Die Pfingstferien haben begonnen und damit auch die Reisezeit. Mancher liegt sorgenlos am Strand, postet auf Facebook schöne Urlaubsbilder, kehrt nach ein paar Tagen zurück und stellt nach dem Öffnen der Haustür fest: Es wurde eingebrochen.

Um ein solches Erlebnis zu vermeiden, rät die Polizei, einige grundlegende Dinge zu beachten: "Auch wenn vermehrt zur dunklen Jahreszeit in Wohnungen und Häusern eingebrochen wird, ist es wichtig, im Sommer nicht nachlässig zu werden", warnt Andreas Barke, Kriminalhauptkommissar für Kriminalprävention und Opferschutz. Wer verreist, sollte sein Vorhaben nicht öffentlich machen, vor allem nicht in den Sozialen Netzwerken. Wichtig dagegen sei es aber, die Nachbarn, engste Freunde oder Familie über die Reise zu informieren, denn sie könnten aktiv zur Einbruchsicherheit beitragen. "Bitten sie ihre Nachbarn, regelmäßig ihre Rollläden zu betätigen und den Briefkasten zu leeren, um den Anschein zu erwecken, dass das Haus bewohnt ist", rät der Experte. Darüber hinaus mahnt die Polizei bei regelmäßigen Aktionen auch das Eigenheim sowohl mechanisch als auch elektronisch nachzurüsten. Eine günstige Alternative bieten beispielsweise Aufschraubprodukte, wie zusätzliche Schlösser, mit denen sich der Einbruchsschutz von Fenster und Türen verbessern lässt. Wesentlich wirksamer ist der Einbau von sogenannten Pilzkopfzapfenverriegelungen oder Balkenriegelschlössern. Die sind für Einbrecher nämlich wesentlich schwerer zu knacken. Laut der polizeilichen Statistik scheiterten 2017 über 46 Prozent der Einbrüche an den vorhandenen Sicherungen.