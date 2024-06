Hubertus-Schützen in Leverkusen haben neue Würdenträger “Tino“ Klose ist Schützenkaiser von Neuboddenberg

Und besonders spannend machte es „Tino“ Klose. Der Engstenberger, der seit 1975 bei den Hubertus-Schützen in Neuboddenberg Mitglied ist, krönte sich mit dem 329. Schuss nun zum Schützenkaiser, nachdem er das Königsamt in Vorjahren schon mehrfach bekleidet hatte. Die Kaiserin an der Seite des 63-jährigen Berufskraftfahrers, der Motorradfahren und den eigenen Schrebergarten mag, „ist Anke“, verraten die Hubertus-Schützen.