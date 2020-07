Vörgärten : Timo Scheuer gießt verzauberte Burgfräulein

Hitdorf Mädchenaugen, Sonnenstern, Wegwarte: Vor dem Yachtclub in Hitdorf blüht’s faszinierend. Dank eines Vereinsmitglieds mit grünem Daumen. Denn bei der Gartenarbeit kann Scheuer gut abschalten.

Ein Yacht-Club ist ein Yacht-Club ist ein... Gartenparadies. Jedenfalls die Clubanlage des Yachtlcubs Wuppertal-Hitdorf. Wer an der Rheinstraße flaniert guckt, na klar, auf den Rhein. Seit zwei Sommern aber auch in die andre Richtung. In den Vorgarten des Clubs, in dem es nur so summt und schwirrt, duftet und in den Himmel ragt. „Im vergangenen Jahr hatten wir die größten Sonnenblumen in Hitdorf“, sagt Timo Scheuer. „Und in diesem Jahr könnte das auch wieder klappen.“