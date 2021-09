Zoff in Leverkusen : Tierschutzzentrum reagiert auf Shitstorm

Leverkusen Vorwürfe bei Facebook veranlassen das Team dazu, für Samstag zu einem Austausch zu bitten. Es geht unter anderem um die Kritik einer vermeintlichen Katzen-Besitzerin an der Einrichtung.

() Die Anonymität des Internets und die damit verbundene Möglichkeit, seinen Ärger oder seine Wut unter falschem oder aber gar keinem Namen zu veröffentlichen, bekommt der Tierschutz in Leverkusen aktuell zu spüren. Darauf will die Einrichtung nun reagieren: Für Samstag, 4. September, 15 Uhr, lädt die Organisation zur Frage- und Antwortrunde auf ihr Gelände ein.

Ausschlaggebend für den Shitstorm, der die Einrichtung vor wenigen Wochen ereilte, war die Mitteilung einer Bürgerin, die ihre Katze beim Ersten Vorsitzenden Gerd Kortschlag und seinen Kollegen entdeckt haben wollte. Das Problem: Das Tier war bereits 2019 aus einer Wohnung in Leverkusen ausgerissen und seitdem bei neuen Besitzern untergekommen, „da sich damals niemand nach einer entlaufenen Katze erkundigt hatte“, sagt Kortschlag. Nachdem die aktuellen Halter das Tier wegen eines Umzugs wieder an den Tierschutz zurückgeben mussten, meldete sich die vermeintlich erste, also ursprüngliche Besitzerin. „Sie hatte allerdings keinen Eigentumsnachweis. Sie konnte uns nur das Foto einer Babykatze zeigen.“ Das allerdings reiche nicht aus. Statt das Tier wie andere Personen gegen eine Schutzgebühr einfach zu sich zu holen, beschwerte sich die Frau in den sozialen Medien – woraufhin ihr andere Bürger beipflichteten, der Tierschutz „baue ohnehin nur Mist“, wie Kortschlag äußert. „Das ärgert uns natürlich sehr.“ Es sei heutzutage einfach, aus der Anonymität heraus gegen Institutionen zu wettern. „Dabei ist es vollkommen uninteressant, ob die Vorwürfe berechtigt oder unberechtigt sind.“ Kortschlag betont, es gehe dem Verein nicht darum, sich zu verteidigen, sondern darum, „Dinge klarzustellen“.