Pferd gerettet : Lebenslustiger Kerl braucht Finanzspritze

Leverkusen Der Leverkusener Tierschutz hat ein 18-jähriges Pferd vor dem Schlachter gerettet. Wegen einer Rückenmarksschädigung verträgt Charly keinen Sattel. Seit Vorbesitzer wollte ihn nicht mehr unterhalten. Jetzt sucht der Verein Paten.

Im März dieses Jahres hat der Tierschutzverein Leverkusen das 18 Jahre alte Pferd übernommen. Charly leidet unter Ataxie, das ist eine Schädigung des Rückenmarks in den ersten drei Wirbeln der Halswirbelsäule, an einem Fesselträgerschaden am Hinterbein und beidseitiger Patellaluxation, einer Kniegelenksverletzung. „Aus diesen Gründen kann und konnte Charly auch nie geritten werden. Wegen der damit verbunden Schmerzen verträgt und akzeptiert er keinen Sattel“, berichtet Tierheimleiter Gerd Kortschlag.

Er ist nun auf der Suche nach Spendern für Charly. Denn: Die ehemaligen Besitzer wollten nicht mehr die laufenden Kosten für das Pferd tragen, für Charly war zum 1. Juni der Termin beim Schlachter geplant. Die Tierschützer übernahmen den „großen, lebenslustigen Kerl“ (Kortschlag), haben für einen so großen Vierbeiner aber in ihrem Zentrum der Reuschenberger Straße freilich keinen Platz. So darf Charly in seiner gewohnten Umgebung bleiben – auf dem Freilaufhof der „Bergischen Weidegründe“ in Burscheid in einer rund 30 Tiere starken Herde. Da kann der Dunkelbraune trotz seiner „Handicaps“ auf der Weide herumtollen und „das Leben mit vielen Liebkosungen“ genießen, merkt Gerd Kortschlag an.