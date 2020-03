Interview Gerd Kortschlag : Tierschutzzentrum braucht Desinfektionsmittel

Leverkusen Die Einrichtung bleibt für Besucher geschlossen, ebenso wie die Tierpension. Spenden gehen zurück. Es fehlt auch Putzseife.

Kortschlag Bis jetzt gut, obwohl zwei Mitarbeiter in Hausquarantäne, drei anderweitig erkrankt sind. Das übrige Personal ist in zwei Gruppen aufgeteilt, die wechselweise jeweils zwei Tage arbeiten. Das klappt allerdings nur solange wir keine weiteren Ausfälle haben. Außerdem können wir Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit oder Urlaub schicken, da die Versorgung der Tiere kontinuierlich gewährleistet sein muss.