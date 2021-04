Großeinsatz der Leverkusener Feuerwehr : Tiefgaragenbrand im Wohnhaus – 32 Bewohner retten sich ins Freie

Leverkusen Drei Autos und ein Motorrad sind in der Nacht zum Sonntag bei einem Feuer in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Rheindorf ausgebrannt. Wegen der starken Rauchausbreitung mussten 32 Bewohner das Haus vorübergehend verlassen. Sie wurden in einem Rettungsbus betreut. Verletzt wurde niemand.

Die ersten Einsatzkräfte trafen bereits nach wenigen Minuten an der Brandstelle ein, berichtet die Feuerwehr. Zu diesem Zeitpunkt schlugen Flammen aus den Lichtschächten des Gebäudes, dichter Rauch breitete sich aus. Die Helfer konzentrierten sich zunächst darauf, die Bewohner aus ihren Wohnungen zu retten. Nachrückende Kräfte forcierten dann die Brandbekämpfung. Drei Autos und ein Motorrad standen in der Tiefgarage in hellen Flammen. Den Helfern gelang es, das Feuer zu löschen. Im Verlauf des Einsatzes wurden 32 Anwohner durch das verrauchte Treppenhaus ins Freie geleitet. Da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen konnten, forderte die Feuerwehr einen Rettungsbus aus Köln an, in dem die Menschen betreut wurden. Auch die Einheiten Hitdorf und Bürrig der Freiwilligen Feuerwehr unterstützen die Rettungsaktion. Bald stellte sich heraus, dass niemand verletzt war. Wegen der Pandemie-Lage richteten Kräfte des Malteser Hilfsdienstes eine Corona-Schnelltest-Station ein. Die Helfer testeten alle Bewohner, die im Rettungsbus betreut wurden. Gegen sechs Uhr konnten sie zurück in ihre Wohnungen.