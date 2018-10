Werkself : Tickets fürs Heimspiel von Bayer 04 gewinnen

Jubelt Leon Bailey wieder gegen Hannover? Wer im Stadion ist, erlebt es hautnah. Foto: dpa, pst htf

Leverkusen Die Aufholjagd von Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga geht am Samstag, 20. Oktober, weiter. Dann spielen die Profis der Werkself gegen den derzeit 16. der Tabelle, Hannover 96. Wie die Spieler von Bayer 04 gegen die Gäste aus Niedersachsen agieren und taktieren, lässt sich im Stadion am besten verfolgen.

Als offizieller Gesundheitspartner von Bayer 04 verlost die Pronova BKK mit der Rheinischen Post ab heute, 16. Oktober, sechs mal zwei Tickets für das Heimspiel am Samstag in der BayArena. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.