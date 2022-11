THW Leverkusen : Leben retten in Manfort – zur Probe

Zwei Einsatzkräfte üben in der Luisenstraße am gebauten Objekt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Manfort Das Technische Hilfswerk Leverkusen nutzt leere Wohnhäuser für Einsatzübungen. Mit dabei: die Fachgruppen Bergung, Schwere Bergung, Notversorgung sowie Notinstandsetzung und Ortung.

Die Abbruchhäuser der Wohnungsgesellschaft Leverkusen (WGL) an der Luisenstraße in Manfort waren genau die passende Kulisse. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) übten am Wochenende dort für den Ernstfall. Damit dann alles klappt, wenn es muss, probten die Fachgruppen Bergung, Schwere Bergung, Notversorgung und Notinstandsetzung und Ortung den ganzen Tag über.

An und in bewohnten Häusern wäre die große Übung womöglich so kaum möglich gewesen. Denn trainiert wurden zwischen 10 und 17 Uhr am Samstag unter anderem „das Verhalten an der Einsatzstelle, das Abstützen und Aussteifen von Gebäudeteilen, das Schaffen von Zugängen und Durchbrüchen, die biologische Ortung mit den Rettungshunden, die technische mit Suchgeräten und die Rettung von Personen aus dem Gebäude mit Hilfe von Leitern“, fasst Wegner den fiktiven Ernstfall im Nachhinein zusammen.