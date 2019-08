THW feiert : „Blaue Engel“: Briefmarken zum 65. Geburtstag

Mondsüchtig: Stephen Lachhein zeigt seine Sammlung mit Stücken der Astrophilatelie außerhalb der Konkurrenz. . Foto: Knops-Feiler

THW feiert Geburtstag mit Wettbewerbsausstellung der Philatelisten im Katastrophenschutzzentrum.

Der Ortsverband Leverkusen des Technischen Hilfswerks feiert 2019/20 sein 65-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass richten Briefmarkenfreunde am 7. und 8. September 2019 gemeinsam mit dem THW im Katastrophenschutzzentrum, Schlangenhecke 3, die Briefmarken- Wettbewerbsausstellung „Leverkusen´19“ aus. Beteiligt sind die Gemeinschaft für Gegenwartsphilatelie, der Briefmarkensammlerverein Bayer, die Briefmarkenfeunde Leverkusen und die Briefmarkenfreunde Opladen in Verbindung mit dem Philatelistenverband Mittelrhein. Gezeigt werden 41 Briefmarkensammlungen, davon 13 Sammlungen junger Philatelisten.

Eine ganze Reihe von Sammlungen stellt sich erstmals dem Wettbewerb. Stephen Lachhein aus Leverkusen zeigt seine Sammlung mit Motiven der Mondlandung „How became the mankind dream true to reach the stars“ außerhalb des Wettbewerbs, sie ist aber im Jubiläumsjahr des Apollo-11-Unternehmens besonders aktuell.

Info

Die Ausstellung ist am 7. September von 10 bis 17 Uhr und am 8. September von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die beiden Sonderstempel der Sonderpostfiliale erinnern an den 70. Jahrestag der Eröffnung des ersten Deutschen Bundestages (7. September) und weisen auf das 65-jährige Bestehen des THW in Leverkusen und das 45-jährige Bestehen der Technischen Hilfsorganisation (8. September) hin, die das THW auf vielfältige Weise im örtlichen Katastrophenschutz unterstützt.

Da die Exponate im Mittelpunkt stehen wurde auf Händlerstände und Tausch verzichtet. In Leverkusen besteht Tauschgelegenheit wieder beim Großtauschtag der Briefmarkenfreunde Opladen im Spätherbst, teilen THW und der Verein mit. Es ist vorgesehen, auch das voll funktionsfähige historische MAN-Kraftfahrzeug, das im Sonderstempel am 8. September wiedergegeben ist, auszustellen. Es wird auf einer Rundfahrt auch Karten und Briefe befördern.

Seit 1950 ist das THW deutschlandweit im Einsatz, um technische Hilfe zu leisten – angefangen bei Unglücken wie der Sturmflut in Hamburg und dem Grubenunglück von Lengede, die in den sechziger Jahren die Nation bewegten, über die Hochwassern an Elbe und Oder zur Jahrtausendwende bis hin zum Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Hinzu kommen zahlreiche Einsätze im Ausland, etwa bei Dürrekatastrophen, Bürgerkriegen oder Erdbeben. „Blaue Engel“ wurden die Helfer des THW im Jahr 1999 von der französischen Bevölkerung getauft, sie nach dem Orkan „Lothar“ in Frankreich im Einsatz waren.

(bu)