Leverkusener Familienunternehmen ,Therapiezeit’ startet in Leverkusen durch

Wer regelmäßi mit orthopädischen oder neurologischen Problemen zu tun hat, ist häufig verzweifelt. Nicht nur wegen des Leidens, sondern auch, weil es in allzu häufigen Fällen keine freien Termine in Praxen gibt. Jetzt bietet ein engagiertes Team von Physiotherapeuten unter der Leitung des Leverkuseners Fabian Müller umfassende Hilfe auf dem Weg zur Genesung an. „Bei uns in der ‚Therapiezeit‘ gibt es freie Termine“, wirbt der 39-Jährige um neue Patienten.