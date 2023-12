Bürgerstitung Leverkusen fördert Thema Nachhaltigkeit erreicht die Sportvereine

Mehr Nachhaltigkeit in den Sport und das Vereinsleben zu bringen und somit das Bewusstsein für Nachhaltigkeit bei jedem Vereinsmitglied zu schärfen – so lautet das Ziel des Förderprogramms „Innovative/Nachhaltige Sportvereine“. Die Bürgerstiftung Leverkusen hat hierfür in Kooperation mit der Koordinationsstelle Nachhaltigkeit der Stadt Leverkusen ein Budget in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung gestellt. 15 Sportvereine hatten sich beworben, eine Jury wählte die förderfähigen Projekte aus. Insgesamt sieben Vereine erhalten für ihre Nachhaltigkeitsprojekte finanzielle Unterstützung.