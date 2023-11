Theater in Leichlingen So viele Facetten hat das Glück

Nach der Aufführung in Witzhelden jetzt am Samstag dreht das inklusive Theater Mittendrin noch einmal das „Glücks-Kaleidoskop“: am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr in der Mensa im Schulzentrum Am Hammer sowie am nächsten Samstag, 18. November, um 19 Uhr im Leverkusener Kulturausbesserungswerk KAW, Kolberger Straße 95 A. Eintritt zehn, ermäßigt acht Euro.