Ein interaktives Bühnenstück im Forum in Leverkusen "Berlin kann jeder, Leverkusen muss man wollen"

In mehreren Städten hat die Burghofbühne Dinslaken mit einer besonderen Show schon ein unterhaltsames Plädoyer für das Leben in der Provinz ergriffen. Am nächsten Donnerstag ist die von Mirko Schombert inszenierte interaktive Veranstaltung bei Kulturstadtlev im Forum zu Gast. Hier heißt sie „Berlin kann jeder, Leverkusen muss man wollen“ und ist ganz auf die Chemie-Metropole am Rhein zugeschnitten.