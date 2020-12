Schauspielkurse aus Hitdorf zeigen Produktionen per-Videokonferenz : Momente des Glücks im digitalen Theater

Das „Glück“ kommt aus Hitdorf: Das Matchboxtheater präsentierte jetzt erstmals virtuelles Theater. Foto: Matchboxtheater Hitdorf

Hitdorf Schauspielkurse des Hitdorfer Matchboxtheaters brachten ihre Produktionen jetzt per Zoom-Videoübertragung zum Publikum. Ein ungewöhnliches Kulturangebot mit einer gehörigen Portion Humor.

Von Monika Klein

Maria und Josef in Nazareth haben sich wieder auf den Weg gemacht. 2020 ging es allerdings nicht zur Volkszählung, sondern zur Impfung nach Bethlehem – im Kreis Heinsberg! Und statt Esel beförderten sie Datenleitungen. Weil das Hitdorfer Matchboxtheater zum zweiten Mal in diesem Jahr geschlossen ist, haben sich Theaterpädagogin Monika Noltensmeier und ihre Schauspielkurse für eine besondere Form von Theater-Lieferservice entschieden. Per Zoom konnte nun das Publikum zeitgleich zuschauen – ganz ohne Zugangsbegrenzung. Eingelockt waren 57 Endgeräte zu den vorweihnachtlichen Aufführungen der Jugendlichen und Erwachsenen.

Im Oktober hatte man sich trotz Beschränkungen immerhin noch treffen können. Seit dem 3. November sitzen zur üblichen Zeit alle vor ihrem Rechner, denn es wird online geprobt. „Inzwischen sind ja alle schon Zoom-erfahren“, betont Noltensmeier, auch wenn sie zugeben muss, dass die Arbeit im Corona-Jahr wirklich nicht ihren Vorstellungen von Theaterspiel entspricht.

Info Hoffen auf Einzelunterricht Die Matchbox-Theater-Kurse treffen sich dieses Jahr auch per Zoom zur Weihnachtsfeier – für Getränke und Gebäck muss jeder selbst sorgen. Im Januar hofft Monika Noltensmeier wieder live im Theater starten zu können. Wenn die Arbeit eins zu eins erlaubt ist, will sie Monologe im Einzelunterricht einstudieren. Von diesem individuellen Training würden alle profitieren.

Am Ball bleiben, das steht für sie jetzt im Vordergrund und dafür sind alle Kursteilnehmer, die sich seit einiger Zeit kennen, dankbar. Besonders wichtig sei es für die Kinder, die recht gut mit dem Medium zurecht kämen und noch nicht so Zoom-müde seien wie manche Erwachsene, die derzeit schon den ganzen Berufsalltag vor dem Bildschirm verbringen. Eines können aber alle unterschreiben: Wir wollen weiter Theater spielen. Trotz Lockdown und Kontaktbeschränkungen. Wenn man sich erst daran gewöhnt habe, schaffe man es auch auf digitalem Wege Emotionen rüberzubringen.

Das wollen alle, die es auf die Bühne drängt. In dieser schweren Zeit war es ihnen ein Anliegen, die Zuschauer ein wenig aufzuheitern. Die Jugendlichen entwickelten viele Ideen für ihr Corona-Krippenspiel, das sich eng an den Stationen der Weihnachtsgeschichte orientierte. Hier scheiterten Maria und Josef am „Beherbergungsverbot“, fanden Not-Quartier in einem Schrebergarten. Da trafen sie auf Querdenker, die aktuell die Hirtenrolle übernahmen. Als drei Könige (oder Weise) überreichte das Trio Merkel, Drosten und Streeck Geschenke an das Gotteskind: Myrrhe to go, das „Corona-Kinderpaket Gold“ und ein Survival-Kit (Mundschutz, Handschuhe, Desinfektionsmittel).

Die Erwachsenen stellten eine weihnachtliche Szenencollage zusammen, die vermittelte, dass es auch aktuell sehr viel Schönes gibt. Verschiedene Lesarten von „Glück“, etwa mit einer Begebenheit aus der Kindheit. Augenzwinkernd haben alle in die Zukunft nach Corona geblickt. Wahrscheinlich werden sie dann immer noch kontaktlos zahlen, aus Gewohnheit die Maske aufbehalten und befremdet das Restaurant verlassen, wenn dort wieder zum Büffet geladen wird. Und dann greift – zumindest im Theater – eine neue Nostalgie. Die Menschen beschließen: Machen wir es lieber wie früher zur Corona-Zeiten und gehen nach Hause, weil es dort doch viel schöner ist.