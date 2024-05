Theaterleute aus Bergisch Neukirchen präsentieren neue Komödie Bei der Volksbühne herrscht bestes „Pinguinwetter“

Es kommt wirklich knüppeldick für die junge Charlotte. Beruflich wie privat liegt plötzlich alles in Trümmern. Aus heiterem Himmel wird sie aus ihrem Traumjob gefeuert, und dann verlässt sie auch noch Mark wegen einer anderen. Gut, er war vielleicht nicht ihr Traummann, sondern eher Gelegenheits-Lover, eine Art Freundschaft plus. Die Mutter sitzt in Grönland in Untersuchungshaft und braucht ihre Hilfe. Während sie am Boden zerstört ist, geht es bei ihren beiden besten Freundinnen steil bergauf: Mona hat gerade die nächste Stufe der Karriereleiter erklommen und Trine ist schwanger.