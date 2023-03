Schultheater in Leverkusen Lise-Meitner-Schüler führen den „Sandmann“ auf

An den ersten drei Abenden dieses Frühlings führt die Oberstufen-Theater-AG der Lise-Meitner-Gesamtschule in Leverkusen eine Bühnenfassung des „Sandmanns“ von E.T.A. Hoffmann auf. Gegenstand der Erzählung sind Realität, Fantasie und Traum, die sich manchmal kaum voneinander trennen lassen. Was dem einen vertraut, harmlos und normal erscheint, entpuppt sich für den anderen unter dem Einfluss reger Fantasie und innerer Ängste als Horrorszenario. Und was bei E.T.A. Hoffman in „Der Sandmann“ als scheinbar harmloses Schauermärchen beginnt, um das Kind Nathanael endlich zum Schlafen zu bringen, endet für den jungen Mann im Wahnsinn. Die Idee der Bühnenfassung stammt von Christian Vos, der auch für Dramaturgie und Regie verantwortlich ist. E.T.A. Hoffmann, einer der bedeutendsten Schriftsteller der deutschen Romantik, schrieb, aber er war viel mehr als ein Autor, er war auch Jurist, Komponist, Kapellmeister, Musikkritiker, Zeichner und Karikaturist. Foto: Uwe Miserius