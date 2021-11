Am Sonntag im Fernsehen : The Voice of Leverkusen gegen Weltstar James Blunt

Leverkusen Lisa, Anna und David lernten sich im Verein „Junges Musical Leverkusen“ kennen – am kommenden Sonntag singen sie im Fernsehen vor einem Millionenpublikum. Konkurrieren müssen sie mit keinem geringeren als James Blunt.

Zum Schreiben ihrer Songs ziehen sich Lisa (23), Anna (28) und David (29) gern in eine Hütte in der Eifel zurück. Am Sonntag wird es mit dieser Ruhe vorbei sein: Dann betreten die drei von der Leverkusener Band namens „can someone call JOSIE“ die ganz große Fernseh-Bühne: In „The Voice of Germany“ auf Sat.1 (ab 20.15 Uhr) stellen sie sich dem Urteil der Jury-Prominenz. So wie zehn weitere Newcomer und – jetzt kommt’s! – Weltstar James Blunt .

In der zehnten Ausgabe der „Blind Auditions“ von TVOG stellt sich der Top-Star dem Urteil der Jury. „Blind Auditions“ bedeutet: Die Juroren und Talentcoaches Sarah Connor, Johannes Oerding, Nico Santos und Mark Forster sitzen in Hörsesseln mit dem Rücken zur Bühne und verlassen sich zunächst nur auf ihre Lauscher, ohne den oder die Auftretende(n) zu sehen. Bei der Aufzeichnung für die Sendung am Sonntag, der letzten Blind Audition in der elften Stafffel von TVOG, kündigte James Blunt seinen Part laut Sat.1 augenzwinkernd so an: „I am the artist formally known as James Blunt. And I am looking for a gig.“