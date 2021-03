Studium in Leverkusen : Einzug der TH Köln in der Neuen Bahnstadt verzögert sich

Das Campusgebäude der TH Köln in der Neuen Bahnstadt – der Einzug verzögert sich. Foto: Bernd Bussang

Leverkusen Die Technische Hochschule (TH) Köln kann den Studienbetrieb nicht wie geplant zum Wintersemester 2021/22 in dem neuen Gebäude in der Bahnstadt in Opladen aufnehmen. Das teilte die Hochschule am Dienstag mit.

Grund seien pandemiebedingte Verzögerungen bei der Bauausführung. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten sei erst im Frühsommer zu rechnen. Das lasse nicht genügend Vorbereitungszeit für den Einzug im Herbst. Auch ein Einzug zu Beginn des Sommersemesters im kommenden Frühjahr sei voraussichtlich nicht möglich. Der Studienbetrieb laufe wie bisher im Chempark weiter, bis die Voraussetzungen für einen Umzug geschaffen sind.

