TH Köln erforscht Potenziale Wie Online-Gaming glücklich macht

Zocken an Smartphone oder Computer – das ist für die, die es tun, E-Sport oder purer Spaß. Andere hingegen sehen mehr die kritischen Aspekte wie Gewaltdarstellungen oder Online-Sucht. Dass Gaming auch inklusives Potenzial hat, darauf macht die TH Köln aufmerksam: In einem Forschungsprojekt untersucht die Hochschule, die auch in Leverkusen unterrichtet, welche Möglichkeiten sich jungen Menschen mit Behinderung durch digitale Spielwelten eröffnen und wie soziale Einrichtungen dieses Potenzial nutzen können.