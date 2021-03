Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Bekämpfung : Testzentrum bietet auch die kostenfreien Schnelltests für Leverkusener an

Der kostenlose Bürgertest ist ab sofort im Testcenter an der Bismarckstraße buchbar. Foto: dpa/Zacharie Scheurer

Bisher bietet die Firma von Daniel Hennig kostenpflichtige Corona-Schnelltests und PCR-Tests am Lindner-Hotel an der Bismarckstraße an, übertrug dazu das Konzept, das in Köln schon seit Jahreswechsel gut läuft, auch auf Leverkusen.