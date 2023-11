Nach Terrorversuch in Leverkusen Weihnachtsmarktbetreiber vertraut auf die Arbeit der Sicherheitsorgane

Nach dem Anschlag von Anis Amri am 19. Dezember 2016 auf einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin, bei dem 13 Menschen starben und 67 zum Teil schwer verletzt wurden, waren Zufahrten der beiden Leverkusener Weihnachtsmärkte in Wiesdorf und in Opladen mit massiven Natursteinen gesichert worden, die schwere und breite Fahrzeuge abhalten sollten. In Opladen wurden sie inzwischen durch schwere Blumenkübel ersetzt. Amri war mit einem Sattelschlepper in die Menge gefahren. Beide Sperren seien weiterhin vorhanden, sagt Kaechele. Ein Anschlag mit einem schweren Lkw sei in Wiesdorf eher unwahrscheinlich. Dennoch sei es für ihn als Betreiber nicht möglich, den Markt gegen sämtliche Möglichkeiten von Terroranschlägen zu sichern. Nachts seien die Stände mit Brandmeldern gesichert, Zwei Brandwachen patrouillierten bei Dunkelheit. „Wir haben zudem einen direkten Draht zur Polizei“, sagt Kaechele. So werde er beispielsweise fortwährend informiert, welche Beamten wann im Einsatz sind. Die Standbetreiber erhielten zu Beginn des Marktes Sicherheitsunterweisungen und stünden über eine WhatsApp-Verbindung mit ihm und untereinander in direktem Kontakt. „Das sind unsere besten Beobachter“, sagt Kaechele. Verlassene Taschen oder Koffer, ebenso wie verdächtiges Verhalten von Besuchern würden umgehend an die Polizei weitergegeben.