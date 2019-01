Wupperstraße : Tempo-Diskussion nach Unfall

Rheindorf Auto fuhr in Vorgarten. CDU-Ratsherr fordert Tempo 30 auf der Wupperstraße.

Am Sonntagmittag habe ein Autofahrer aus Richtung Bürrig kommend an der Ortseinfahrt Rheindorf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In Höhe Deichtorstraße sei es quer über die Fahrbahn gerutscht und auf der gegenüberliegenden Seite am Röttgerweg durch einen Zaun in einen Garten gefahren. Dabei habe das Auto auch den Fußgängerweg gekreuzt. „Nur durch den glücklichen Umstand, dass im Augenblick des Unfalls keine Fußgänger auf der Höhe des verunfallten Fahrzeuges den Fußgängerweg nutzten, ist es zu verdanken, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind“, sagt Scholz.