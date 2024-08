Zum Schutz der Fußgänger Tempo 30 an der Opladener Bierbörse

An diesem Wochenende startet die Opladener Bierbörse. Vom 9. bis 12. August werden Tausende auf der Wupperwiese an der Kastanienallee erwartet. Zum Schutz der Fußgänger, die sich rund um das Bierbörsengelände bewegen, richtet die Stadt auch in diesem Jahr wieder temporäre Tempobeschränkungen auf der Düsseldorfer und der Bonner Straße ein. Dort gilt, ausgerichtet an den Öffnungszeiten der Bierbörse, täglich von 15 bis 1 Uhr Tempo 30. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Außerhalb dieser Uhrzeiten gilt die reguläre Geschwindigkeit von 50 km/h.