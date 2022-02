Regionales Netz : Telenotarzt soll Rettungssystem in Leverkusen entlasten

Telenotarzt soll Rettungssystem in Leverkusen entlasten

Der Notarzt hilft per Video. Das Rettungssystem soll dadurch effizienter werden. Foto: dpa

Leverkusen Mit einem regionalen Telenotarztsystem soll die Einsatzschnelligkeit verbessert werden. Beteiligt sind neben Leverkusen die Städte Wuppertal und Remscheid sowie die Landkreise Mettmann und Ennepe-Ruhr.

Unter der teleärztlichen Versorgung ist im Rettungsdienst die Einbindung eines Telenotarztes zu verstehen. Dieser kann auf Anforderung durch Notfallsanitäter über eine digitale mobile Audio-, Daten- und Videokommunikation direkt mit einem Rettungswagen in Verbindung treten und die Daten des Patientenmonitors (Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung, EKG) in Echtzeit einsehen. Daraus ergebe sich eine verbesserte und schnellere Versorgung der Patienten, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Verfügbarkeit der Notärzte werde dadurch optimiert.