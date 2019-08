Elektro-Party im Neuland-Park : Sonnenbad und Technobeats

Zum dritten Mal kamen hunderte Festivalbesucher in den Neuland-Park, um mit lokalen DJs zu tanzen und zu feiern.

Im Neuland-Park stieg am Samstagnachmittag die dritte Auflage des Sonnenbrand-Festivals und machte seinen Namen alle Ehre: Bei über 30 Grad und strahlendem Sonnenschein tanzten sich mehrere hundert Besucher zu Technobeats und Elektromusik in Ekstase und holten sich einen sommerlichen Urlaubsteint.

„Einfach ein super Festival“, findet Doreen Schülter. Die 20-Jährige besucht bereits zum dritten Mal das Sonnenbrand-Festival und weiß genau, was daran so großartig ist. „Es ist super zentral, man trifft hier viele Leute, und die DJs kann man hautnah miterleben.“ Das sei bei vielen ähnlichen Festivals anders, weil sie größer und überlaufener seien und weil dort auch internationale Künstler auflegten. „Hier sind die DJs noch etwas unbekannter aber trotzdem mega gut“, sagt Schülter. Das kann auch Carina Schmitt (20) unterstreichen, die zum ersten Mal dabei ist. „Bislang habe ich es nie geschafft herzukommen, weil ich zum Sonnenbrand immer im Urlaub war. Ich hatte aber schon viel Gutes gehört und wollte auch mal dabei sein“, erzählt die Leverkusenerin. Diese Entscheidung bereute sie nicht. „Es ist tatsächlich so, wie man mir erzählt hatte. Normalerweise brauche ich immer ein bisschen, um in Stimmung zu kommen. Hier war ich aber gleich nach wenigen Minuten auf der Tanzfläche. Die Stimmung ist echt super.“