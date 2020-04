Gottesdienst per Video : Wie Techniker Brüls der Gemeinde hilft

Johannes Brüls (links) erklärt für ein Video die Arbeit von Remi-TV und den technischen Aufwand in der Kirche von St. Remigius. Rechts im Bild: Marco Döhmer (vorne) und David Elenz. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen In der Sakristei von St. Remigius hat der Veranstaltungsfachmann eine Videoregie mit drei Arbeitsplätzen eingerichtet.

Von Monika Klein

Warum macht ihr das überhaupt? Diese Frage wurde Johannes Brüls schon häufig gestellt, seit er Mitte März spontan auf das Versammlungsverbot in Kirchen reagierte und das Format „Remi TV“ erfand. Unter diesem Label werden die Messen aus der St. Remigiuskirche im Live-Chat übertragen. „Trotz Kirchenschließung wollen wir die Menschen an vertraute Orte bringen“, sagt der Tontechniker und Inhaber von Latteyer, einer Firma für Veranstaltungstechnik. Ausgerechnet in einer Zeit, in der Kirchen Zuflucht bieten könnten, seien die geschlossen. Unmöglich, noch dazu in der Osterzeit.

Deswegen sei es für ihn eine Herzensangelegenheit, Menschen an der Messe in ihrer vertrauten Kirche teilhaben zu lassen. Übrigens ohne es der Gemeinde in Rechnung zu stellen.

Info Kontakt über die Gemeinde-Band Johannes Brüls ist Inhaber der Langenfelder Firma Latteyer. Sie beschäftigt 30 Mitarbeiter und vier Auszubildende. Das Unternehmen war bis zum Beginn der Corona-Krise gut gebucht. Pro Jahr betreute es rund 1000 Veranstaltungen technisch. Der Gemeinde St. Remigius ist Brüls unter anderem durch seine dort beheimatete Band verbunden.

Die Sakristei ist mittlerweile umfunktioniert worden zu einer vollen Videoregie. Glücklicherweise ist der Raum ziemlich groß und bietet genügend Platz für sechs Monitore, Laptops und Mischpult. Drei Arbeitsplätze wurden hier eingerichtet und mit den Mikrophonen an Altar, Ambo und Orgel sowie Lichttechnik verkabelt. Heute Nachmittag sind auch die beiden Kameras auf den Stativen hier, die normalerweise für die Totale und Detailaufnahmen in der Kirche stehen. Aber heute hat sie Azubi-Kameramann David Elenz, der hoffentlich trotz Corona am 1. Juli seinen Abschluss machen kann, auf seinen Chef und den Kollegen Marco Döhmer gerichtet. Heute wird ein kleines „Making of“ gedreht mit dem Johannes Brüls die häufig gestellten Fragen auf einmal beantworten möchte.

Neben der Motivation wollen viele wissen wie die Übertragung gemacht wird. In diesem Filmchen dürfen sie hinter die Kulissen von Remi TV blicken, wo während der Übertragungen zwei bis drei Leute zu tun haben. Brüls bedient das Tonmischpult und hat sich heute ausnahmsweise selbst verkabelt, was er sonst mit dem jeweiligen Zelebranten macht. Er beschreibt kurz seine Aufgabe an diesem Platz, den die Kamera dann in Großaufnahme zeigt. Neben dem Zusammenmischen der Signale von den einzelnen Mikrophonen aus der Kirche spielt er an entsprechender Stelle die Lesung und Fürbitten vom iPad ein.

Marco Döhmer kann von seinem Laptop aus die Zuspieler plazieren. Also Bilder, die vorher aufgenommen wurden, die Liedtexte und sogenannten „Bauchbinden“. Das sind die eingeblendeten Namen der Zelebranten.

Nach dem Blitzstart Mitte März habe man sich überlegt, auch die anderen Kirchen der Pfarrei optisch dazuzuholen, erklärt Brüls. Und für die Osternachtfeier wurde zusätzlich ein Lichtmischpult installiert, um den Wechsel vom Dunkel zum Licht beim Gloria vermitteln zu können, ohne die Messfeier zum Event zu degradieren. In die Bänke wurden dazu brennende Kerzen „gesetzt“. Diese Aufnahme, für die eine Drohne zum Einsatz kam, wurde bereits am Karfreitag vorproduziert und dann eingespielt, verrät er.

Abgebaut wird die Technik zwischen den Gottesdiensten nicht, weil das Equipment derzeit nicht gebraucht wird. Veranstaltungen, für die Brüls mit seiner Firma Licht- Ton- Bühnentechnik und Sicherheitskonzepte liefert, sind abgesagt. Ihn und seine Mitarbeiter hat die Coronakrise voll erwischt. „Von 100 auf fast Null“, sagt Brüls. Kein Tanz in den Mai, kein Abiball (sonst sind es 30 pro Jahr), weder Firmen-Hauptversammlung noch Konzert oder Messe, nichtmal das Altenberger Licht wird er wie sonst für das Erzbistum betreuen.

Als Unternehmer ist er nur froh, sehr vernünftig gewirtschaftet zu haben, um sich eine Zeit über Wasser halten zu können. Mit Kurzarbeit versteht sich. Aber er fürchtet, dass sogar die großen Weihnachtsfeiern storniert werden, weil Firmen nach der Corona-Krise auf so etwas am ehesten verzichten.