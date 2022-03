Pachtstreit in Leverkusen : Tausende Unterstützer für den Reiterhof Reuschenberg

Leverkusen Der Pachtstreit mit der Stadt geht weiter. Inzwischen erfährt der Reiterhof Reuschenberg viel Rückenwind durch Unterstützer.

Mit diesem Beistand geht die Sache nun an die Bezirksvertretung II, die in ihrer Sitzung am 22. März als „erster Instanz“ in nicht öffentlicher Sitzung das Thema besprechen will. Damit hat das Anliegen die politische Ebene erreicht. In der Bezirksvertretung hofft Jeannette Eigen, „dass neben den rechtlichen Fragen auch der in großem Umfang dokumentierte Willen der Bürger angemessen berücksichtigt wird“.