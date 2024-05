Startschuss für das Stadtradeln Tausende Leverkusener treten in die Pedale

Alle Radbegeisterten, die in Leverkusen wohnen oder arbeiten, sind dazu aufgerufen, in der Zeit vom 2. bis 22. Juni kräftig in die Pedalen zu treten. Denn dann ist erneut „Stadtradeln“ angesagt. Ziel der neunten Leverkusener Aktion ist es, innerhalb von 21 Tagen möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, alltägliche Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ob zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen, im Urlaub oder in der Freizeit - jeder geradelte Kilometer zählt und trägt vor allem zur Verbesserung des Klimas und der Lebensqualität für eine nachhaltige Zukunft in der Stadt bei.