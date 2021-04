Auch Leverkusen Tatort : Zeugen packen zu – 17-Jähriger nach Raubserie festgenommen

Leverkusen/Köln Nach einer Serie von Raubüberfällen im Zusammenhang mit Privatverkäufen über das Internet in Köln und Leverkusen hat die Polizei am Sonntagabend einen 17-Jährigen festgenommen.

Die Ermittler der Kripo legen dem 17-Jährigen und seinen drei noch unbekannten Komplizen insgesamt drei Überfälle zur Last. Dabei sollen sie sich als Kaufinteressenten für auf einer Onlineplattform angebotene gebrauchte Handys sowie einen Laptop ausgegeben haben. An den vereinbarten Treffpunkten sollen sie in wechselnder Tatbeteiligung den Verkäufern (24, 31, 34) Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. In zwei Fällen erbeuteten sie ein Smartphone, in einem Fall ein Notebook. Einer der drei Tatorte war die Kölner Straße in Opladen.