Kriminalstatistik für Leverkusen : „Tatort Internet“ beschäftigt die Kripo zunehmend

Leverkusen Die Straftaten insgesamt sind laut Kriminalstatistik für 2021 in Leverkusen/Köln rückläufig. Doch macht die digitale und grenzüberschreitende Kriminalität den Ermittlern zunehmend zu schaffen.

„Wir verzeichnen die niedrigsten Kriminalitätsfallzahlen seit über 30 Jahren und mit 51,03 Prozent die zweithöchste Aufklärungsquote seit 1970“, sagte Kripochef Klaus-Stephan Becker bei der Vorstellung der Zahlen am Montag. Darauf werde sich die Polizei aber nicht ausruhen, „denn im zweiten Halbjahr 2021 sind die Kriminalitätszahlen mit weitreichenden Lockerungen wieder deutlich angestiegen“, sagt der Chef von rund 1200 Beschäftigten der Direktion Kriminalität, die für Köln und Leverkusen zuständig ist. Becker sieht die Polizei „vor ganz neuen Herausforderung in personeller, logistischer und technischer Sicht.“ Kriminalität sei digitaler geworden und das zeige sich zum Beispiel bei Ermittlungen zur Kinderpornografie, zum sexuellen Missbrauch von Kindern, bei der Bearbeitung von Betrugsstraftaten sowie bei Fällen der organisierten Kriminalität. „Betrachtet man die 26 Monate andauernden Ermittlungen der BAO Berg (Kindermissbrauchsfälle in Bergisch Gladbach, d. R.) mit hohen Anforderungen an die Sicherung und Auswertung von unvorstellbaren Datenmengen, werden die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Ermittlungen deutlich. Im Tatort Internet ist die Polizei inzwischen zunehmend staatenübergreifend gefordert.“