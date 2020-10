Prozess in Leverkusen : Tatort Bürgerbusch: Geldstrafe für Exhibitionisten

Prozess in Leverkusen

Leverkusen Als eine Frau (52) im März dieses Jahres mit ihren beiden Hunden durch den Bürgerbusch in Quettingen spazieren ging, fiel ihr ein Mann im Unterholz des Waldes auf. Kurz darauf bemerkt sie, dass sich der Unbekannte selbst befriedigte. Nun wurde gegen den 43-Jährigen vor dem Amtsgericht Leverkusen verhandelt.

Dem Mann wurden exhibitionistische Handlungen in zwei Fällen vorgeworfen. Laut Anklageschrift hatte der Beschuldigte sich am 3. März im Wald positioniert. Als er dann Blickkontakt mit der geschädigten Frau hergestellt hatte, habe er sich mit heruntergelassener Hose befriedigt. Den Blickkontakt habe er nicht abgebrochen. Als die Frau den Wald verließ und dabei telefonisch die Polizei informierte, sei er kurz darauf in ihrer Nähe erneut ins Unterholz gegangen – und habe seine Tat wiederholt.