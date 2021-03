Verhandlungen in der Metall- und Elektrobranche treffen auch Leverkusen : Vierte Tarifrunde: Keine Einigung in Sicht

Auch die IG Metall Köln-Leverkusen hat bereits Betriebe in ihrem Bereich zum Warnstreik aufgerufen. Foto: dpa/Axel Heimken

Leverkusen Die Arbeitgeberseite in Leverkusen mahnt zu Besonnenheit in der Pandemie. Die Industriegewerkschaft IG Metall will aber auch in der Krise für mehr Lohn kämpfen.

Doppelte Belastungsprobe für die Metall- und Elektroindustrie: Zum Einen drückt die Pandemie weiter auf die Konjunktur. Zum Anderen „müssen die Unternehmen bei schwindender Liquidität den technologischen Wandel stemmen“, sagt Andreas Tressin, Geschäftsführer der Unternehmerverbände Rhein-Wupper. Deshalb erwarteten die Firmen „von der IG Metall sowohl eine Erholungs- als auch eine nachhaltige Transformationsstrategie“. Und in der Tarifpolitik „eine klare lohnpolitische Weichenstellung, die sich an der Wettbewerbsfähigkeit orientiert“. Anlass für sein Statement: die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektrobranche, die nicht vom Fleck kommen. Ende Februar endete die Friedenspflicht, es laufen Warnstreiks.

Auch die IG-Metall Köln-Leverkusen hatte Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnsteigerung von vier Prozent. „Dieses Volumen soll je nach betrieblicher Situation auch zur Beschäftigungssicherung oder für eine verbesserte Übernahme der Auszubildenden genutzt werden können.“ Auch in der vierten Verhandlungsrunde hätten die Arbeitgeber „keine verbindlichen Vorschläge zu den Themen Beschäftigungssicherung, Zukunftstarifverträge und Entgelt gemacht“.

Andreas Tressin hält dagegen: „Die Unternehmen sind stets in Vorleistung gegangen, denn die Tarifentgelte sind in den vergangenen Jahren insgesamt dreimal so stark gestiegen wie die Produktivität.“ In der Pandemie „gilt es, die Betriebe heil aus der Krise herauszubekommen und ihnen die richtigen tariflichen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um den anstehenden Strukturwandel erfolgreich zu meistern. Streiks fördern den sozialen Zusammenhalt nicht.“

