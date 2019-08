Halbjahresbilanz : Targobank: 41,4 Mio. Euro Konsumentenkredite

Leverkusen Die Targobank auf Wachstumskurs. In den ersten sechs Monaten verzeichnete das Geldinstitut vor allem beim Geschäft mit Konsumentenkrediten Zuwächse. Die Filiale in Leverkusen hat bis zum Stichtag 30. Juni Konsumentenkredite über 41,4 Mio. Euro vergeben – ein Plus von 1,07 Prozent seit Jahresbeginn.

„Die Nachfrage nach Finanzierungsangeboten bewegte sich auch im ersten Halbjahr auf hohem Niveau“, sagt Filialleiterin Jana Sabelleck. Und die Bank will auch bei Selbstständigen und Freiberuflern weiter wachsen, nennt sie eines ihrer Ziele.

Trotz weiter anhaltender Niedrigzinsphase legen die Kunden des Instituts ihr Geld auf die Bank. Die Spareinlagen stiegen um 3,85 Prozent auf 14,6 Mio. Euro. Das Volumen der Tagesgelder wuchs um 2,66 Prozent auf 23,9 Mio. Euro. In Festgeldern haben die Kunden in Leverkusen 8,1 Mio. Euro angelegt – ein Zuwachs von 10,6 Prozent.